Murici é eliminado da Copa do Brasil pelo Juventude

O começo de Alagoas na Copa do Brasil 2021 foi da pior maneira possível nesta terça-feira (16). Com um atraso de 21 minutos no Estádio José Gomes da Costa, o Murici foi derrotado de maneira frustrante para o Juventude de Caxias do Sul por 3 a 0. O Verdão não conseguiu ter um bom desempenho defensivo e acabou caindo ainda na primeira fase da competição nacional. Matheus Peixoto, Castilho e Vitor Mendes anotaram os gaúchos.

Após a eliminação precoce, o Murici mantém foco total no Campeonato Alagoano, sua única competição em 2021 a partir de agora. O Verdão volta a campo no próximo domingo (21), às 16h, também na cidade de Murici, onde recebe o Desportivo Aliança. O Juventude segue na Copa do Brasil, competição que foi campeão em 1999. O Papo, agora na segunda fase, espera o vencedor de Atlético de Alagoinhas-BA e Vila Nova.

Fonte: Gazetaweb