Murici empata com CSE e se mantém na liderança isolada

Na tarde deste sábado (14), em jogo único, abrindo a 6ª rodada do Campeonato Alagoano, Murici e CSE ficaram no empate por 2 a 2, no Estádio José Gomes da Costa, em Murici. Com este resultado, o Alviverde se mantém isolado na liderança do Estadual, com 12 pontos; enquanto o CSE, segue na 4ª colocado, com sete pontos.

Os gols do jogo foram de Deysinho e Etinho (Murici) e de Juliano, marcando duas vezes (CSE).

O próximo desafio do time alviverde será no dia 28 (sábado), no Estádio Edson Matias, às 17 horas, contra o CEO. E o CSE vai receber o ASA, no clássico do interior, no mesmo dia e horário. As partidas são pela 7ª e última rodada desta 1ª fase do Alagoano.

por Fernanda Medeiros/Gazetaweb