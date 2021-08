Murici fica no 1 a 1 com o Sergipe e é eliminado da Série D

No campo, uma boa atuação, na tabela, uma eliminação esperada. Na tarde deste sábado (14), jogando no Estádio da Ufal, o Murici não conseguiu superar a boa equipe do Sergipe e foi eliminado na fase de grupos da Série D, com três rodadas de antecedência. Só a vitória interessava para os alagoanos, mas dentro de campo não deu. O Sergipe marcou com o atacante Paulinho, enquanto Igor Bahia fez para o Verdão.

O empate por 1 a 1 levou o Murici para cinco pontos, e como apenas tem apenas três jogos, não pode alcançar os 16 do quarto colocado, Itabaiana. Já o Sergipe não se aproximou do líder, e parou com 19 pontos, ainda na 2ª posição, porém, pode ser ultrapassado por Retrô e/ou Itabaiana com o fechamento da rodada.

OS GOLS

Desesperado, o Verdão da Mata foi quem mais criou chances no primeiro tempo, porém, novamente saiu atrás no placar. Aproveitando um contra-ataque após boa chance do Murici, Paulinho avançou por todo campo de ataque e mandou um chute indefensável para abrir o placar com 32 minutos do primeiro tempo.

O resultado aproximava o Gipão da liderança, mas Igor Bahia novamente aprontou. O centroavante foi derrubado na área, o juiz na hora marcou a penalidade. Com a responsabilidade na marca da cal, Igor não titubeou e empatou o jogo aos 33 minutos do segundo tempo, chegando a seis gols no nacional. O placar de 1 a 1, porém, não serviu para o Murici, que está eliminado.

Calendário

Agora apenas cumprindo tabela, o Murici viaja para Arapiraca, onde fará o confronto local contra o ASA, no domingo (22). Também no domingo, o Sergipe terá a responsabilidade de encarar o Itabaiana, dentro de casa, no Clássico da Paz.

por Guilherme Magalhães – Gazetaweb