Murici surpreende no Rei Pelé e derrota o CRB

Foi o início de um campeonato que promete muito, entre seus concorrentes. O primeiro jogo de abertura que se deu no meio da semana passada o CSA sofreu mais derrotou o CEO em pleno sertão alagoano por 1×0. Já na estréia da Copa do Nordeste , o time marujo decepcionou e perdeu em casa para o Sport(PE) por 1×0.

Voltando ao alagoano no fechamento da sua primeira rodada, no sábado em Olho D”Água Grande, Jaciobá e ASA num jogo regular tecnicamente, não sairam do 0x0. No mesmo dia no Gerson Amaral, em Coruripe, o time do Hulk deixou escapar a vitória nos acréscimos diante do CSE, empatando em 1×1. E para finalizar, ontem no Rei Pelé, quem diria que o poderoso e caro time do CRB iria cair para o modesto Murici por 1×0, gol do experiente Etinho ainda no primeiro tempo. E caiu. Nota-se que por esses resultados iniciais surpresas com certeza virão pela frente, ante o favoritismo do CSA e CRB. Eles que se cuidem.

Próxima rodada…Terça-feira…CSA x Jaciobá no Rei Pelé, às 20hs, cobertura exclusiva pela WEB RÁDIO OPARA NEWS. Quarta-feira, Murici x Coruripe, às 20hs em Murici.

Sábado, às 17hs no Juca Sampaio, CSE x CRB. E no domingo, fechando a 2ª rodada, tem no Municipal de Arapiraca, às 16hs, ASA x CEO.