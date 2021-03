Murici vence Jaciobá e fatura a primeira vitória no Alagoano

Neste domingo (7), dando prosseguimento à 3ª rodada do Campeonato Alagoano, que foi aberta na última quarta-feira (3), o Murici venceu o Jaciobá, por 2 a 0, faturando, assim, a sua primeira vitória na competição. Os gols foram assinalados por Mucuri e Zé Carlos, no jogo que foi realizado no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca.

No primeiro tempo, o Verdão da Mata abriu o placar logo aos 10 minutos, com Muruci. Aos, 40 minutos, o veterano Zé Carlos ampliou o marcador: 2 a 0. Na segunda etapa, ninguém fez gols e a partida terminou mesmo com a vitória do time alviverde, comandado pelo técnico Celso Teixeira.

Agora com cinco pontos na tabela, o Murici pulou para a quarta colocação, ou seja, está dentro do G-4 do Alagoano. Quanto ao Jaciobá, ocupa a sétima posição, com apenas um ponto somado, fruto de um empate na competição.

Na 4ª rodada, o Jaciobá vai enfrentar o Aliança, no domingo (14), às 16 horas, no Estádio Universitário da Ufal. E o Murici só voltará a jogar no dia 21 deste mês, também contra Aliança, mas no José Gomes da Costa, às 16 horas. O duelo do Verdão será válido pela 5ª rodada, pois o jogo da 4ª rodada, contra o CRB, está marcado apenas para o dia 31 de março. Isso porque o Galo tem partida no dia 21, no Rei Pelé, pela Copa do Nordeste, contra o Botafogo-PB.

Ficha Técnica:

Jaciobá – José; Rudinho, Willames José, Lenu e Michel; Igor; Emerson, Marcelo (Douglas), Igor e Ramon; Josy (Bahia) e Alex Sandes (Snaider). Técnico: Alyson Dantas

Murici – Rodrigo Dias; Alex Travassos; Erivelton, Uesles, Thadeu; Ramon, Gueba (Rambo), Dival e Mucuri; Zé Carlos e Kattê. Técnico: Celso Teixeira.

Árbitro – Francisco Carlos do Nascimento (CBF)

Auxiliares – Cláudio Camilo da Silva (CBF) e Fernanda Felix da Silva (CBF)

Quarto árbitro – Wiomar Santana de Oliveira (FAF)

Fonte: Gazetaweb