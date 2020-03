Murici vence o ASA e se mantém na liderança: 1 a 0

O ASA conheceu a sua terceira derrota consecutiva no Campeonato Alagoano: foi neste sábado (29), quando enfrentou o Murici, em pleno Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, e perdeu pelo placar de 1 a 0. O gol do Alviverde foi assinalado por Deizinho, aos 7 minutos do segundo tempo.

Com este resultado, o Alvinegro segue na 6ª colocação, com quatro pontos, e se complicou na competição. Enquanto o Murici, mantém-se firme na liderança, com 11 pontos.

O próximo adversário do ASA, pela 6ª rodada, será o CSA, no Coaracy da Mata, com data e horário ainda a serem definidos pela Federação Alagoana de Futebol (FAF). E o Murici vai receber o CSE, no José Gomes da Costa, também com dia e hora a serem definidos.

ASA – Gideão; Renato, Jobert, Ricardo Lucena e Iury; Fernando Pires, Lucas Freire (Gabriel), Caio (Douglas Takeda) e Júnior Araújo (Gaúcho); Reinaldo Alagoano e João Paulo. Técnico: Maurílio Silva.

Murici – Rodrigo Dias; Carlos Alberto, Joaquim, Adalton e Bicudo; Matheus, Mucuri, Souza (Clayton) e Gleisinho (Sinval); Deizinho (Jonny) e Etinho. Técnico: Elenilson Santos.

Árbitro – José Reinaldo Figueiredo.

Assistentes – Esdras Mariano de Lima e Widcir Santana de Oliveira.

por Fernanda Medeiros/Gazetaweb