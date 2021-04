Murici vence o Coruripe por 1 a 0 e fica próximo do G-4

Em partida isolada do sábado (17), o Coruripe foi mais uma vez derrotado dentro de casa. Jogando no Gérson Amaral, o Murici venceu a partida por 1 a 0, com um gol aos 39 minutos do segundo tempo. O placar além de ajudar o Verdão na briga por uma vaga na semifinal, deixou o Hulk numa situação delicada em relação a zona do rebaixamento.

O gol isolado da partida foi feito por Danilo Oliveira, de cabeça aos 39′ do segundo tempo. Na etapa final, o Murici apertou muito, acertou bola no travessão e perdeu pelo menos dois lances de muito perigo. O Alviverde Praiano resistiu até o fim, mas a defesa mais vazada do alagoano não suportou a pressão. Até então, são 15 gols sofridos em apenas seis partidas.

A derrota do Hulk manteve o clube na zona do rebaixamento, com apenas quatro pontos de 18 possíveis. O time agora tem apenas mais duas partidas para fazer nessa reta final, contra ASA e Desportivo Aliança.

Do lado muriciense da história, alívio e olho aberto no G-4. O placar levou a equipe aos mesmos oito pontos do CSE, primeiro time dentro do G-4. Com apenas cinco jogos realizados, o Verdão tem um aproveitamento muito bom e segue com a defesa menos vazada do Estadual. Agora o Murici se prepara para enfrentar CRB, CSE e ASA nessa reta final, ainda buscando a vaga no mata-mata.

Ficha técnica

Coruripe – Erick; João Felipe, Jessé, Betão e Jordan; Jadson, Leandro Sardinha e Hudson; Zé Arthur, Gustavo e Everson. Técnico: Jânio Fialho

Murici – Rodrigo Dias; Gutti, Erivelton, Uesles e Tadeu; Ramon, Gueba, Dival (Danilo Oliveira) e Mucuri; Diógenes e Rael. Técnico: Celso Teixeira

Árbitro – José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (FAF)

Assistentes – Esdras Mariano de Lima Albuquerque (FAF) e Aldrin Freire Costa Matias (FAF)

Quarto Árbitro – João Paulo dos Santos Nascimento (FAF)

Fonte: Gazetaweb