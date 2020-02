Murici vence o CSA e assume a liderança do Alagoano

O Murici conquistou a segunda vitória no Campeonato Alagoano. E não foi contra um adversário qualquer. Bateu neste sábado o CSA por 1 a 0, gol de Deizinho, e chegou à liderança da competição, com oito pontos. O Azulão perdeu a primeira colocação em Murici e passa por uma grave crise. Resultados ruins se acumulam e a torcida tem pressionado muito os jogadores, diretoria e comissão técnica.

O Murici colocou banca no Campeonato Alagoano. Com oito pontos, assumiu a liderança nesta quarta rodada e ainda venceu os dois grandes da capital. Bateu o CRB em Maceió e venceu neste sábado o CSA no José Gomes da Costa. O CSA caiu para a terceira colocação, com sete pontos.

O CSA volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Coruripe, às 17h, no Estádio Rei Pelé. Já o Murici enfrenta o ASA no mesmo dia e horário, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca.

Fonte: Globoesporte