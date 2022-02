Murici vence o CSE por 1 a 0 no Alagoano

A abertura da 4ª rodada do Campeonato Alagoano foi tremenda e aconteceu na tarde deste sábado (12). No Estádio José Gomes da Costa, em Murici, o próprio Murici conseguiu uma vitória providencial, contra o CSE, por 1 a 0. O gol da partida foi marcado por Gabriel, que deu uma vaga no G4 para o time alviverde.

O Verdão da Mata chegou aos sete pontos, além de ser a sua segunda vitória seguida no Estadual. O Murici dorme tranquilo na terceira posição, secando todos os adversários diretos, que estão bem próximos. Por outro lado, o CSE foi ultrapassado pelo próprio Alviverde. Agora, o Tricolorido fica no quarto lugar, com quatro pontos.

Ficha técnica

Murici – Ferreira; Gabriel, Alex, Lucas e Edson Lucas; Adalberto, Ramon e Leílson; James (Tadeu), Carlos Júnior (Erick (Guêba)) e Soares. Técnico: Jadson Oliveira

CSE – Gustavo; Renato (Nandinho), Romário, Erivelton e Jeanderson (Marcos Antônio); Amaral (Bruno Rafael), Kalu e Quiroga (Cristian); Elicley (Buga), Lima e Didinho. Técnico: Luiz Carlos Cruz

Árbitro – José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (FAF)

Assistentes – Rondinelle dos Santos Tavares (FAF) e Lennon Mccartney Farias Paes (FAF)

