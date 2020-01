Copa Alagoas: Murici vence o Jaciobá e conquista a 1ª vitória

O Murici conquistou a primeira vitória na Copa Alagoas. O Verdão da zona da mata derrotou o Jaciobá por 1 a 0, na noite dessa quinta-feira (09) em jogo realizado no Estádio José Gomes da Costa, em Murici, pela terceira rodada. Etinho marcou o gol da vitória aos 16 minutos do primeiro tempo, aproveitando a falha da zaga do Jaciobá. O resultado deixa o Murici vivo na briga por vaga na final.

Na outra partida realizada nessa quinta à noite, o ASA ficou no empate por 0 a 0 contra o CEO, no estádio municipal Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca. O Alvinegro chegou aos cinco pontos e segue na liderança da Copa Alagoas.

No domingo (12), pela penúltima rodada, Murici e ASA se enfrentam às 16h, no estádio José Gomes da Costa. O duelo promete ser decisivo, já que será a última partida do ASA na primeira fase. A quarta rodada da Copa Alagoas começa já neste sábado (11). O Jaciobá recebe o CSE, às 16h, no estádio Edson Matias, em Olho D’Água das Flores.

Fonte: FAF