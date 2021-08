Murici volta a ser derrotado pelo Atlético/BA: 1 a 0

Quase deu para Alagoas na 9ª rodada da Série D. Jogando no interior baiano, no Estádio Carneirão, o Murici foi derrotado por 1 a 0 contra o Atlético de Alagoinhas, partida aconteceu na tarde deste sábado (31). O único tento da partida foi marcado por Jeam, numa penalidade máxima na etapa final.

O resultado manteve o Murici na lanterna do Grupo A4 da Série D. Ainda com três pontos ganhos, o Verdão chega a incríveis sete derrotas seguidas, praticamente dando adeus a qualquer chance de classificação. Para o Atlético, a chama da reação acende, porque a equipe alcançou 10 pontos, ocupando a 5ª colocação. Hoje o Carcará está três pontos atrás do quarto colocado, Retrô, que ainda joga na rodada.

por Guilherme Magalhães – Gazetaweb