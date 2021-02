Muro desaba sobre idosa em Penedo

Uma idosa ficou ferida após um muro desabar sobre ela na noite dessa quarta-feira (17) na Rua do Flamengo, no município de Penedo, região do Baixo São Francisco de Alagoas. A identidade da vítima não foi divulgada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a idosa tem aproximadamente 80 anos. O acidente aconteceu quando o muro do quintal do vizinho caiu em cima dela.

A vítima apresentava escoriações nas pernas e dores na região lombar e pélvica. Ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município e em seguida transferida para o Hospital Regional de Penedo, onde passou por uma avaliação ortopédica.

A reportagem entrou em contato com o hospital na manhã desta quinta (18), mas não há informações sobre o estado de saúde dela nem se já recebeu alta.

Fonte: G1/AL