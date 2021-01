Músicos e empresários são recebidos pela Secretaria Municipal de Saúde

Músicos, empresários e produtores culturais foram recebidos na Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) de Penedo nesta terça-feira, 26. A comissão apresentou os problemas causados pela pandemia da Covid-19 ao setor e solicita autorização para realização de eventos abertos ao público, principalmente com música ao vivo.

Para que esse tipo de trabalho ocorra, é indispensável que os realizadores sigam todos os protocolos sanitários estabelecidos para o momento atual, normas que precisam ser respeitadas para evitar o crescimento descontrolado da Covid-19.

A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que segue o decreto do Governo de Alagoas, ao tempo em que entende perfeitamente a reivindicação do setor, buscando no modelo adotado em cidades de grande porte para analisar o que pode ser feito, sem se descuidar da prevenção contra a pandemia.

A Prefeitura de Penedo entende a situação de crise da cadeia cultural local e atendeu, por meio da Lei Aldir Blanc, todas as categorias com abertura de dois editais que repassaram o auxílio emergencial, recurso já transferido, integralmente, para todos os contemplados.

A Câmara Municipal de Penedo, representada por seu Presidente Júnior do Tó (Antônio de Figueiredo Barbosa Júnior) também participou da reunião cujo encaminhamento foi decidido em comum acordo entre todos os presentes.

Também ficou definido que o resultado da avaliação a ser feita pelo governo municipal será apresentado na próxima semana, após a Prefeitura de Penedo consultar todos os órgãos competentes sobre o assunto.

Fonte: Decom – PMP