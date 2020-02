Na estreia de Eduardo Baptista, CSA fica no empate com o CSE

A estreia do técnico Eduardo Baptista no CSA não foi boa. Nesta quinta, o Azulão recebeu o CSE no Rei Pelé e empatou por 1 a 1 no Rei Pelé. Um gol em cada tempo. Allano marcou para o CSA na etapa inicial, Juliano deixou tudo igual. Após a partida, os jogadores do Azulão foram muito vaiados pela torcida. Foram os primeiros pontos perdidos pelo time no Campeonato Alagoano.

O CSA ainda é o líder do Alagoano, com sete pontos. Três jogos, duas vitórias e um empate. O CSE está com três pontos e ocupa a quinta colocação.

O Campeonato Alagoano teve 12 jogos até agora e registrou sete empates. Só o CSE jogou três vezes e nem venceu ou perdeu. Curiosamente, o Tricolor empatou as três por um gol.

O CSA volta a campo domingo, no Estádio Rei Pelé. Às 18h, recebe o Botafogo-PB pela quarta rodada da Copa do Nordeste. O CSE joga também no domingo, às 16h, pelo Campeonato Alagoano. Encara o CEO no Estádio Edson Matias, em Olho d’Água.

