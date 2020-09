Na estreia pela Série D, Jaciobá empata com o Central: 2 a 2

Na estreia pela Série D do Brasileiro, o Jaciobá ficou no empate por 2 a 2 com o Central-PE, em duelo neste sábado (19). A partida foi disputada no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, com direito à cobrança de três pênaltis.

No 1º tempo, o placar ficou no 0 a 0, com o time alagoano exercendo mais pressão, mas, sem muita criatividade. Quanto ao time pernambucano, errou muitos passes. O lance mais importante se deu somente aos 46 minutos, quando o árbitro marcou a primeira penalidade do jogo, para o Central. A cobrança foi de Leandro Costa, mas o goleiro Germano defendeu.

Na 2ª etapa, quando o marcador nem dava um minuto de bola rolando ainda, mais um pênalti foi assinalado em favor do time da casa. Leandro Costa foi para cobrança, mais uma vez, e, diferentemente da primeira cobrança, ele conseguiu acertar, abrindo o placar para o Central: 1 a 0.

Três minutos depois, o árbitro Eduardo Fernandes marcou outro pênalti, desta vez para o Jaciobá. Jones cobrou e deixou tudo igual 1 a 1. O Azulão era melhor em campo e conseguiu a virada. Aos 33 minutos, Luciano aproveitou o bate-rebate na área e fez: 2 a 1. Mas o Central empatou, aos 39 minutos. Euller aproveitou o desvio da bola na área do Jaciobá e, na cara do gol e de perna esquerda, balançou as redes: 2 a 2. E este foi o placar final.

O próximo jogo do Jaciobá será no outro domingo (26), pela segunda rodada do Grupo 4, contra o ABC. A partida será às 16 horas, no estádio Frasqueirão, em Natal-RN. Já o Central vai pegar o Itabaiana, no estádio Lacerdão, em Sergipe, também no domingo (26) e às 16 horas.

Fonte: Gazetaweb