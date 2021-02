Na mira do Fla, Rafinha sinaliza volta ao Coritiba em 2022

Logo após o lateral-direito Rafinha rescindir o contrato com o Olympiacos, da Grécia, o Coritiba entrou em contato com o jogador. A iniciativa foi tomada pelo G6 presidido por Renato Follador. A conversa com o atleta foi conduzida por Vilson Ribeiro de Andrade, que chegou a se reunir com o atleta, na Alemanha, na época em que foi presidente.

Com 35 anos, Rafinha manifestou a vontade de jogar no Coritiba em 2022, independentemente da divisão em que o clube estiver. Para essa temporada, o lateral já tem na mesa uma proposta do Flamengo, com contrato até dezembro. Na Argentina, o Boca Juniors está avaliando a contratação do jogador. Mas pela identificação que tem com o Flamengo, a tendência é de que acerte com o time carioca.

Natural de Londrina, o lateral surgiu para o futebol nacional no Coritiba, em 2003. Depois, teve passagens pelo Schalke 04, Genoa, brilhou no Bayern de Munique e, no ano passado, conquistou o Brasileiro e a Libertadores pelo Flamengo.

