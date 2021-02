Naldo faz show no Rio de Janeiro e causa aglomeração

Naldo realizou um show em uma casa de eventos no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira (18). Nas redes sociais, o cantor tinha anunciado a apresentação, intitulada “Naldo Acústico”, dias antes e reforçou que o evento seguiria as normas de segurança contra a covid-19.

“Preparei esse show exclusivo, para pessoa bem acomodadas, sentadas, com todos os moldes contra a covid-19 sendo cumprimidos. Somente 150 convidados, é um show VIP”, declarou o artista.

Imagens que circularam na web, porém, mostram o público aglomerado em frente ao palco, sem o uso de máscaras e desrespeitando o distanciamento social. Em uma das postagens, um fã chegou a comentar que o local estava “cheio”.

Entre os convidados, o ex-jogador de futebol Romário compareceu ao show e, além de curtir a apresentação, fez fotos com o público presente.

A mulher de Naldo, Ellen Cardoso, mais conhecida como Mulher Moranguinho, e a filha do casal, Victória, também marcaram presença, com direito a participação especial no show.

