Não há previsão de acerto do Fla com a Globo, diz presidente

A semifinal da Taça Guanabara, entre Flamengo e Fluminense, na quarta-feira, no Maracanã, não será transmitida pela TV. Já vem sendo assim com os jogos do clube rubro-negro no Carioca, por causa de um impasse entre o clube e a emissora detentora dos direitos de transmissão do campeonato (TV Globo). Para o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, um acordo entre as partes é improvável, no momento.

“Fizemos uma contraproposta há semanas e não obtivemos resposta. Deduz-se disso que não há previsão de um acerto entre o clube e a emissora. Por isso, não haverá transmissão pela TV no Fla x Flu e, sem negociação, nada mudará até o final do Carioca.”

A declaração acima foi dada pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, durante um intervalo do programa No Mundo da Bola, da TV Brasil, apresentado na noite desse domingo (9). Depois, no ar, ele respondeu a pergunta de um torcedor, que queria saber quando poderá ver jogos do Flamengo, no Carioca, pela TV. A reportagem do Terra dividiu a mesa de debates com o dirigente.

Landim explicou que o oferecido pela TV Globo ao clube, cerca de R$ 17 milhões, para cessão dos direitos de transmissão no Carioca, não condiz com a realidade do mercado. Citou como referência a quantia de R$ 28 milhões paga “ao quarto grande de São Paulo” pela exibição dos jogos do Paulista. Embora não tenha especificado o valor que o Flamengo pediu à TV pelo Carioca de 2020, comenta-se na Gávea que esse total beire os R$ 80 milhões.

Fonte: Terra