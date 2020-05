‘Não vou esperar f. minha família’, disse Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na reunião ministerial de 22 de abril que não estava recebendo informações da Polícia Federal e iria “interferir”, e também disse que não iria esperar “f. minha família” para fazer trocas na “segurança”, segundo transcrição do encontro feita pela AGU (Advocacia-Geral da União) e entregue ao STF (Supremo Tribunal Federal).

Em documento enviado à corte, a AGU revela transcrições de trechos da fala do presidente durante a reunião. O ex-ministro da Justiça Sergio Moro acusa Bolsonaro de tê-lo pressionado por trocas na Polícia Federal nesse encontro ministerial. Bolsonaro nega.

A manifestação da AGU foi entregue no inquérito que apura as acusações feitas por Moro contra Bolsonaro. O ministro Celso de Mello, do STF, é o relator da investigação. As falas do presidente constam de manifestação da AGU ao STF, na qual o órgão de assessoramento jurídico do governo pede que sejam tornados públicos apenas os trechos do vídeo da reunião com as falas de Bolsonaro, e que sejam mantidas em sigilo as declarações dos ministros.

Fonte: Terra