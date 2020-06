Napoli empata com a Inter e vai à final da Copa da Itália

No retorno aos gramados após três meses de paralisação, Napoli e Inter de Milão se enfrentaram pela segunda partida da semifinal da Copa da Itália e fizeram um grande jogo. No estádio San Paolo, os Nerazzurri abriram o placar com um gol olímpico, mas o time da casa buscou o empate com Mertens, que se tornou o maior artilheiro do clube de Nápoles, e garantiu vaga na final da competição com o resultado de 1 a 1.

No primeiro jogo da semifinal, o Napoli venceu a Inter por 1 a 0, no San Siro, com gol de Fábian Ruiz. Com isso, o time do técnico Gennaro Gattuso precisou apenas do empate no duelo de volta para voltar à decisão da Copa da Itália pela primeira vez em seis anos.

Na final, o Napoli vai enfrentar a Juventus, que empatou com o Milan em 0 a 0 na sexta-feira e garantiu a classificação. O confronto ocorrerá na próxima quarta-feira, no Estádio Olímpico de Roma.

O jogo – Antes do árbitro Gianluca Rocchi apitar o início da semifinal, uma homenagem às vítimas da pandemia de covid-19 e aos profissionais da saúde foi feita no estádio San Paolo. Os jogadores das duas equipes respeitaram um minuto de silêncio enquanto três médicos ocupavam o centro do gramado, representando aqueles que estão na linha de frente no combate à pandemia.

Assim que a bola começou a rolar, o placar foi inaugurado. Com apenas dois minutos de jogo, Christian Eriksen cobrou escanteio fechado da esquerda, a bola passou por três jogadores do Napoli e entrou por baixo das pernas do goleiro Ospina. O gol olímpico ainda contou com um leve desvio do lateral-direito Di Lorenzo, mas o tento foi creditado ao dinamarquês.

Mesmo com a vantagem, a Inter Milão dominou o início do duelo, pressionando a marcação da equipe da casa. O Napoli assustou os visitantes pela primeira vez aos 20 minutos, quando Politano apertou o goleiro Handanovic na pequena área e conseguiu o desvio, mas Mertens, livre no meio da área, escorregou e não conseguiu completar para o gol vazio.

Aos 31 minutos, Ospina começou a sua redenção. O goleiro não se abalou com a falha no gol de Eriksen e fez uma grande defesa na cabeçada de Lukaku. Oito minutos depois, o arqueiro salvou o Napoli novamente ao parar um belo chute de Candreva, no ângulo esquerdo.

O empate do Napoli veio com direito a um gol histórico. Após uma defesa tranquila, Ospina ligou rapidamente o contra-ataque para Insigne, que avançou da esquerda até a área da Inter de Milão, onde rolou para Mertens. Livre, o atacante belga finalizou de primeira com a perna direita, igualou o marcador do San Paolo e se tornou o maior artilheiro da história do clube de Nápoles, com 122 gols.

Precisando da vitória a qualquer custo, a Inter de Milão voltou para o segundo tempo com a mesma postura da primeira etapa. A pressão na defesa do Napoli, no entanto, não surtia efeito. A grande chance na primeira metade dos 45 minutos finais foi do time treinado por Gennaro Gattuso, que assustou Handanovic com um chute perigoso de Insigne.

O time nerazzurri voltou a criar boas oportunidades de gol após uma série de substituições de Antonio Conte. Aos 29 minutos, Alexis Sánchez, que entrou no lugar de Lautaro Martínez, recebeu de Moses na área e chutou cruzado, mas a bola foi rente à trave direita do Napoli. Dois minutos depois, Eriksen cobrou falta com perigo, mas Ospina espalmou.

O goleiro colombiano, inclusive, se tornou o nome do embate aos 36 minutos da etapa complementar. Depois de uma grande jogada da Inter, Alexis Sánchez recebeu na área e tocou de calcanhar para o chute de primeira de Eriksen, mas Ospina fez uma defesa monumental. No rebote, Moses pegou mal na bola e mandou por cima do travessão, para a sorte do Napoli.

Após 90 minutos de forte pressão da Inter de Milão e bons contra-ataques do Napoli, o time de Gattuso fez a festa com a classificação para a final da Copa da Itália. A equipe de Nápoles esteve na decisão da competição pela última vez em 2014, quando se sagrou campeã.

Fonte: Terra