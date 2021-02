Narrador Arivaldo Maia tem alta hospitalar após um mês de internação

Após passar pouco mais de trinta dias internado devido às complicações causadas pela Covid-19, o narrador e cronista esportivo Arivaldo Maia, de 74 anos, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (15). O jornalista passou a maior parte de sua internação em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto do Câncer da MedRádius e chegou a precisar de doação de sangue para o tratamento contra a doença.

Atualmente como chefe do Timaço, da Rádio 98,3 FM, Arivaldo Maia é um dos locutores esportivos de maior destaque em Alagoas, veterano em coberturas de Copas do Mundo e Copas América, e, também, transmitiu os jogos olímpicos dos Estados Unidos.

O jornalista esteve nas Copas do Mundo do México, Espanha, França e Alemanha. Também atuou nas Copas América na Argentina, Uruguai, Bolívia, Paraguai e outros países da América do Sul.

Após a alta, Arivaldo seguirá com os cuidados médicos em sua residência.

