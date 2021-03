Nego Di ‘briga’ e quebra contrato de exclusividade com Globo

A vida pós-BBB nem sempre é fácil… Que dirá para Nego Di, eliminado há três semanas do “Big Brother Brasil 21”, e anda quebrando o contrato de exclusividade com a Rede Globo. Ciente da multa que pode chegar a R$ 1,5 milhão, o comediante passou a dar entrevistas para outros veículos. Em entrevista ao “Pânico”, ele disse não ter medo da taxa e voltou a criticar a emissora.

“A quebra de contrato é 1,5 milhão, só que eu não tenho nada, então, está tudo certo. Eles não me deram espaço, então, eu tenho que ir onde as pessoas estão me acolhendo para dar meu contraponto”, afirmou ele.

A decisão de falar sobre a emissora em outros veículos aconteceu quando Nego Di percebeu que o tratamento da Globo perante a Karol Conká e Lucas Penteado foi diferente ao que lhe foi oferecido. “Quando a Karol saiu, o que me intrigou foi o acolhimento que ela teve. E isso me incomodou, porque o sentimento foi de que a família dela importava mais do que a minha”, disse.

Para ele, a intriga com a Globo começou após a saída da rapper curitibana do reality show e da entrevista que Lucas Penteado deu no “Altas Horas”, na último sábado. “Mas aí no ‘Altas Horas’, o Lucas bateu em mim para caramba e em nenhum momento tocou no nome da Karol. E ela humilhou ele lá dentro. Dá a impressão de que eles falaram ‘do Nego Di você pode falar, mas da Karol não’. O cara ficou batendo em mim como se só eu tivesse errado”, comentou o humorista.

Nego Di também criticou a edição do programa, afirmando que o reality show não mostrou grande parte da sua trajetória na casa. “Analisando friamente, vejo que a emissora está tentando se proteger. Se acabar com a carreira dela (Karol), qual outro artista consagrado vai querer entrar no BBB? Eles precisam erguer a imagem dela. Tudo que a Globo está fazendo é pela Globo, mas acho que tem uma grana partindo pelo lado da Karol”, disse ele.

Fonte: Popline