Negociação avança e Hulk dá prioridade ao Palmeiras

Decidido a ficar mais perto dos filhos, veterano atacante tem em mãos uma oferta de dois anos de contrato do Verdão

A negociação entre Palmeiras e Hulk avançou nesta semana. A Goal apurou que o Verdão começou oferecendo um contrato válido por duas temporadas para o veterano atacante. A primeira resposta foi positiva.

Livre no mercado a partir do fim de dezembro, quando termina seu vínculo com o Shanghai SIPG, da China, o goleador brasileiro avisou que, neste momento, a prioridade é voltar para o Brasi. Quer ficar mais próximo da família em São Paulo.

Fonte: Goal