Nenê dá show e coloca o Flu na 4ª fase da Copa do Brasil

O Fluminense contou com uma atuação de gala do experiente Nenê para golear o Figueirense, por 3 a 0, nesta terça-feira, no Maracanã, e garantir a classificação à quarta fase da Copa do Brasil.

Na partida de ida, realizada em Florianópolis antes da pandemia do novo coronavírus, o Figueirense venceu por 1 a 0 e tinha a vantagem do empate. Mas não contava com uma jornada inspirada de Nenê, que chegou aos 15 gols na temporada.

A classificação para a quarta fase faz o Fluminense embolsar mais R$ 2 milhões. O adversário só será conhecido depois de um sorteio a ser realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

GOLAÇO DE NENÊ

Depois de um começo monótono, o placar foi aberto no Maracanã aos 14 minutos. Nenê cobrou falta colocada, a bola sofreu um leve desvio na barreira e entrou no ângulo de Sidão, tocando no travessão antes de morrer no fundo das redes. O goleiro do Figueirense só olhou.

Mesmo atrás do placar, o time catarinense seguia sem oferecer perigo a Muriel, parecendo estar satisfeito com o resultado que levaria a decisão para os pênaltis. O Figueirense começou a se soltar nos minutos finais.

JOGO ESQUENTOU

Geovane arriscou de longe e Muriel se defendeu. Na sequência, Sanchez soltou a bomba de longe e o goleiro tricolor mandou para escanteio. A resposta do Fluminense veio em chute de Michel Araújo rente a trave de Sidão.

Ainda antes do intervalo, Dodi chutou fraco e a bola caiu nos pés de Evanilson. A zaga do Figueirense parou pedindo impedimento, mas o árbitro mandou o lance seguir e o Flu só não ampliou porque o goleiro do Figueirense fez grande defesa.

É O CARA

Logo aos cinco minutos do segundo tempo, Marquinho tabelou com Keké e parou em uma boa defesa de Muriel. O problema do Figueirense é que a estrela do experiente Nenê voltou a brilhar aos nove.

O camisa 77 arriscou de fora da área, a bola desviou em Alemão e saiu do alcance de Sidão. Mais tranquilo, o Fluminense assustou aos 16 em chute de Calegari defendido pelo goleiro adversário. A situação do Figueirense ficou ainda pior aos 35.

Yago Felipe recebeu dentro da área e foi derrubado por Sanchez. Nenê encheu o pé e encaminhou a classificação para o Fluminense. Na sequência, Diego Gonçalves cobrou falta e quase surpreendeu Muriel. A bola acertou o travessão antes de sair. Depois disso, o Tricolor ficou tocando a bola esperando o apito final do árbitro.

