Neymar confinado e jogando futevôlei com parças pegou mal na Europa

Neymar voltou ao Brasil para trabalhar, mas a contragosto do Paris Saint-Germain, que desejava ter todos os seus jogadores por perto, quando a temporada voltar — se voltar. Está trabalhando para fazer uma grande Champions League, agora especulada para ser disputada em agosto, no verão europeu. Mas seus momentos de lazer, postados em suas próprias redes sociais, chamaram a atenção da imprensa da Europa.

O diário El Mundo Deporitivo , de Barcelona, publicou as fotos do craque e seus amigos numa quadra de futevôlei, a menos de dois metros de distância, deitados sobre a areia, de bermuda e sem camisa: “Ney: confinamento polêmico”, foi o título do diário catalão. Não foi matéria de capa, mas a matéria chama a atenção, porque aparecem no momento em que o Barcelona volta a falar sobre contratar o brasileiro para a próxima temporada.

“Sua quarentena, rodeado de amigos, dá o que falar e contrasta com a de Lautaro, em casa, sozinho com sua noiva”, diz o Mundo Deportivo. Além de Neymar, o argentino Lautaro Martínez faz parte dos planos do Barça para a próxima temporada.

Mas não será fácil contratar nem o argentino, nem o brasileiro. O Barcelona anunciou que ativará o ERTE (Expediente de regulagem temporária de emprego), mecanismo do governo espanhol que permite às empresas diminuírem em até 70% os salários de seus funcionários. Em janeiro, na janela de inverno, o Barcelona precisou fazer ajustes de contabilidade para poder contratar o atacante dinamarquês Braithwaite, do Leganés.

Não haverá dinheiro sobrando para fazer a operação Neymar. Se o prestígio do brasileiro se misturar com notícias de sua vida pessoal, politicamente o negócio pode ser ainda mais difícil.

