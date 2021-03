Neymar paga R$ 13 milhões por mansão de Claudia Raia

Neymar Jr. comprou mais um imóvel no Rio de Janeiro. O craque pagou cerca de R$ 13 milhões pela propriedade de 3,5 mil metros quadrados que pertence a Claudia Raia e Edson Celulari, em Itanhangá.

As informações são da coluna de Ancelmo Gois no jornal O Globo. Curiosamente, Neymar comprou a casa onde viveram Claudia e Celulari, que são pais de Enzo Celulari, apontado como atual affair de Bruna Marquezine, ex-namorada do atleta.

A casa do ex-casal, que se separou em 2010, está no mercado desde. O imóvel conta com quatro suítes, oito banheiros, piscina, sauna, academia, estúdio de música, espaço gourmet com churrasqueira e uma vista panorâmica da Pedra da Gávea, um dos principais pontos turísticos do Rio.

Fonte: ISTOÉ Gente