Neymar pagou R$ 12 mil por noite para hospedar modelos

Neymar já voltou para a França, mas a conturbada passagem do jogador para as festas de fim do ano no Brasil ainda rendem. De acordo com o jornal Extra!, o atacante desembolsou R$ 12 mil por noite para hospedar modelos convidadas para a sua festa de Ano-Novo.

As beldades, que vieram de vários cantos do Brasil e até dos Estados Unidos, ficaram no Portobello Resort e Safari. Elas não tiveram os mesmos luxos dos convidados que ficaram na casa de Neymar e na outra mansão que ele alugou, mas acordavam com vista para o mar.

De acordo com o jornal, pelo menos seis moças ficaram hospedadas no local. No entanto, muitas não devem ser convidadas para o próximo Neymapalooza já que elas desrespeitaram a orientação do anfitrião e fizeram vários posts nas redes sociais.

No dia 31, Neymar ironizou a notícia que daria festa para 500 pessoas. Ele postou stories em que mostrava uma mesa para receber familiares e amigos mais próximos. No entanto, o Extra! afirmou que houve uma festa paralela ao jantar com direito a pulseira vip entre os convidados.

