Neymar sente a coxa e desfalca Brasil contra Argentina

Neymar está fora do clássico contra a Argentina, nesta terça-feira (16), às 20h, em San Juan, pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Logo após o último treino da Seleção, realizado no CT do Palmeiras, na parte da manhã, o jogador se queixou de dores no adutor da coxa esquerda, foi preservado e nem viajou para a Argentina.

A reportagem do LANCE! estava na porta do hotel onde o Brasil estava hospedado, em Guarulhos, na Grande São Paulo, e notou a ausência de Neymar na subida ao ônibus que levava a delegação ao aeroporto, bem como o retorno do técnico Tite ao interior do hotel pouco tempo após subir no veículo.

De acordo com a assessoria de imprensa da CBF, Neymar relatou insegurança com o incômodo e a ausência de tempo hábil para a realização de exames complementares.

por Fábio Lázaro – Terra