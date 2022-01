Nível do Rio São Francisco sobe e encobre prainha doce em Penedo

Com o aumento da vazão do rio São Francisco neste sábado, 22, as duas prainhas doce em Penedo, local de bastante movimento principalmente nos finais de semana, amanheceu praticamente encoberta pelas águas.

O nível do rio subiu de 3.000 m³/s para 3.500 m³/s neste sábado (22). Segundo o alerta emitido pela Chesf, a expectativa é que na segunda-feira, 24, a vazão suba para 4.000 m³/s.

Com o aumento da vazão do rio São Francisco, autoridades em Penedo estão monitorando os locais que foram afetados para que transtornos maiores não aconteça.

por Redação