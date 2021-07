‘No Limite’: Paula Amorim é a vencedora com 66,77% dos votos

Paula Amorim, de 32 anos, é a campeã da edição 2021 de No Limite, da TV Globo. O resultado foi anunciado na noite desta terça-feira, 20. Com 66,77% dos votos do público, ela levou o prêmio de R$ 500 mil. Viegas, que disputou a final com a mineira, recebeu R$ 100.

Pela primeira vez na história do programa, os telespectadores foram os protagonistas na escolha do campeão, podendo votar no site do GShow após assistirem a última prova entre seis participantes.

Todos os candidatos ao prêmio estiveram em edições anteriores do Big Brother Brasil.

Quando o apresentador André Marques anunciou o resultado, Paula chorou de alegria. “Tentei me entregar no jogo de corpo e alma. Me preparei, levei muito a sério o programa, sabia que ia ser muito difícil. Desde que eu recebi o convite, vesti a camisa e falei: ‘Vou me preparar para estar na minha melhor versão ali’. E acho que quando a gente se prepara o resultado vem”, disse.

Assista ao vídeo:

Fonte: Terra