No Limite vai “começar” antes da final do BBB 2021

André Marques vai comandar a nova temporada de No Limite, que deve iniciar as gravações antes mesmo da final do BBB 2021, programada para a primeira semana de maio. Especulações sobre os participantes seguem a todo vapor, inclusive com a possível presença de Rafael Portugal.

De acordo com as informações da jornalista Patricia Kogut, do jornal O Globo, a ideia de contar com o apresentador do CAT BBB está descartada pela direção. Portugal é um dos acertos da nova fase do Big Brother Brasil e Boninho não vai mexer no que está dando bons resultados.

“A gente falava sempre do ‘No Limite’ no ‘Vídeo Show’. Já assisti ao original, gringo, para ver as provas, para aprender. Sobre apresentar o programa, sei que o público comenta, compara às vezes. Embora a gente acredite que não se compara um artista com o outro né“, refletiu André.

“Sempre tem alguém de quem a pessoa gosta mais e, é claro, não tem como imitar o que um apresentador faz. Ninguém é igual a ninguém“, defendeu o global, que completou 27 anos na empresa.

Como apresentador do novo No Limite, André Marques prometeu firmeza com os participantes, durante as provas e em possíveis polêmicas dentro do jogo:

“Não faço personagem. Se eu errar, assumo que errei. Estou ali para isso. No reality, o apresentador é um técnico, um juiz comandando e ditando o ritmo das provas“.

Ao todo, 18 ex-participantes do Big Brother Brasil foram convidados para o reality show. A estreia está programada para o dia 11 de maio, com episódios sempre nas noites de terça-feira. Os nomes ainda não foram revelados pela Globo. A lista oficial será divulgada na reta final do BBB 2021.

“Não estou ali para fazer amigos nem agradar cem por cento quem está em casa. Minha função é executar o trabalho para que a Globo me escolheu: ver se alguém pisou na linha, comandar o espetáculo“, prometeu André Marques.

