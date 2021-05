No Rei Pelé, CSA e CSE decidem hoje quem será o primeiro finalista do campeonato alagoano

Na noite desta terça-feira (11/04) será conhecido o primeiro finalista do Campeonato Alagoano 2021. A partir das 20h, CSA e CSE se enfrentam no Estádio Rei Pelé, no segundo jogo da semifinal. No primeiro jogo, no estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios, os times empataram por 1 a 1. Por ter feito melhor campanha na primeira fase, o Azulão joga pelo empate. O Tricolor precisa vencer por qualquer placar.

No CSA, o técnico Bruno Pivetti poderá iniciar com Thiago Rodrigues (Darley); Norberto, Lucas Dias, Lucão e Vitor Costa; Geovane, Gabriel (Gabriel Tonini) e Bruno Mota; Ítalo (Aylon), Marco Túlio e Dellatorre.

No CSE, o lateral-direito Renato e o volante Jair Amaral cumpriram suspensão no primeiro jogo da semifinal e voltam a ficar como opção para o técnico Jaelson Marcelino. Por outro lado, o treinador do CSE não vai contar com o lateral-esquerdo Jackson, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Caetano deve ser o substituto.

A provável formação: Alexandre; Renato, Eduardo Bahia, Jan Pieter e Caetano; Emerson (Cristiano), Jair Amaral, Stuart e Dakson; Luizinho e Alan.

Arbitragem

Árbitro: Denis Ribeiro Serafim (CBF);

Assistente 1: Brígida Cirilo Ferreira (Fifa);

Assistente 2: Wellington Thiago de Almeida (FAF)

Quarto árbitro: Felipe Wanderley Uruba (FAF)