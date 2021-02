Nos pênaltis, ASA passa pelo Jaciobá e chega à final

O ASA segue vivo em busca do bicampeonato da Copa Alagoas. O Alvinegro venceu o Jaciobá por 4 a 2, e vai fazer a final contra o Coruripe. Nos pênaltis, após ficar no 1 a 1, no tempo normal, no Estádio municipal Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca.

O Jaciobá abriu o placar no 1º tempo, com Emerson. Edson Kapa deixou tudo igual para o ASA na segunda etapa.

Nesta quinta-feira (11), a Federação Alagoana realiza o sorteio do mando de campo da final entre Coruripe x ASA, que deverá ocorrer no domingo (14).

Fonte: FAF