Nos pênaltis, Murici supera o ASA e garante vaga na Copa do Brasil 2021

O Murici garantiu vaga na Copa do Brasil 2021 ao vencer a Seletiva, neste domingo (16), no Estádio Rei Pelé, e está de volta à Copa após quatro anos. Com o placar de 4 a 2 nos pênaltis, o Verdão da Zona da Mata garantiu a terceira vaga na competição nacional da próxima temporada, juntando-se a CRB e CSA, campeão e vice do Campeonato Alagoano, respectivamente. O troféu entregue ao clube vencedor homenageou o prefeito de Arapiraca, Rogério Auto Teófilo, que faleceu no último dia 7.

As duas partidas contaram com dois empates. Neste domingo (16), novo empate, 0 a 0. Na partida de ida o Murici abriu 2 a 0 e viu o ASA empatar dando números finais ao jogo: 2 a 2, no último domingo (9). O detalhe da partida desta tarde foi a expulsão do técnico alvinegro, Léo Goiano, que acertou um chute no atacante Jonny, do Murici, em um lance próximo a linha lateral.

ALEXANDREEEE!

Durante as cobranças de pênalti, o destaque ficou por conta do goleiro Alexandre, do Murici, que defendeu os chutes de Wander e Maranhão. Souza, Clayton, Tadeu e Etinho converteram as cobranças do Verdão. Deola e Leandro Cearense marcaram para o Fantasma.

VERDÃO DE VOLTA APÓS QUATRO ANOS

A última participação do clube da Zona da Mata alagoana na Copa do Brasil foi em 2017, quando realizou sua melhor campanha sendo eliminado na terceira fase da competição nacional. Na oportunidade, o Alviverde deu adeus após duas derrotas para o Cruzeiro: 2 a 0 no jogo de ida e 3 a 0 no duelo de volta.

Fonte: Gazetaweb