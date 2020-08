Nos pênaltis, Vasco bate Goiás e avança na Copa do Brasil

O Vasco avançou para a Quarta Fase da Copa do Brasil ao vencer o Goiás, nos pênaltis, nesta quarta-feira, em Goiânia. Os cruzmaltinos venceram por 2 a 1 durante os 90 minutos e levou a melhor por 3 a 2 nas penalidades máximas.

O Vasco abriu o placar no primeiro tempo, com Henrique. O Goiás conseguiu chegar ao empate no fim da etapa inicial, com Rafael Vaz. Já no segundo tempo, Martín Benítez marcou o segundo gol cruzmaltino, que levou o duelo para os pênaltis. Nas penalidades, os cariocas levaram a melhor por 3 a 2 para se classificarem.

O Vasco volta a campo no sábado, quando terá o clássico contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Goiás só joga na próxima quarta-feira, quando recebe o Corinthians, em Goiânia.

Fonte: Gazeta Press