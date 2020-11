Nova escola da Prefeitura de Penedo abre matrículas para 2021

Uma das novas escolas construídas pela Prefeitura de Penedo em 2020 está com matrículas abertas para o próximo ano letivo. A Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Professor Wilton Lucena é a primeira unidade pública da SEMED localizada no bairro Raimundo Marinho e abrirá turmas para Educação Infantil (Jardim I e II).

Para efetivar a matrícula de meninos e meninas, pais ou responsáveis precisam apresentar os seguintes documentos da criança: cópia da certidão de nascimento, cartão do SUS, cartão de vacinação e uma foto 3×4. Já os pais ou responsáveis precisam levar comprovante de residência e cópia do RG e do CPF.

A EMEB Professor Wilton Lucena atenderá principalmente famílias que residem no bairro que concentra investimentos em moradia popular. Todas as unidades do programa Minha Casa, Minha Vida em Penedo foram construídas no local, são quase três mil casas, incluindo as dos residenciais Nilo Menezes e Vale do Marituba, obras dos governos municipal e estadual, respectivamente.