Nova orla do Barro Vermelho sedia torneio de futevôlei

A nova orla do Barro Vermelho – nome popular para o tradicional bairro Santo Antônio –, será ponto de encontro para praticantes do futevôlei. O espaço público urbanizado pela Prefeitura de Penedo recebe neste final de semana o 1º torneio Velho Chico.

O evento apoiado pela administração Ronaldo Lopes/João Lucas, por meio de diversos setores da Prefeitura de Penedo (Coordenação de Esportes, Secretaria de Serviços Públicos, Departamento de Comunicação, SMTT) é realizado por Thiago Tavares.

“Nós já temos 20 duplas inscritas para a categoria iniciantes, com os jogos a partir das 8h do sábado (20), e 16 duplas para a categoria amador que acontece no domingo (21), também começando às 8 horas”, explica o promotor do torneio que vai distribuir troféus e premiação, em dinheiro, para os três primeiros colocados de cada categoria.

Thiago Tavares informa que os melhores jogadores de futevôlei participarão do ‘Desafio dos Feras’, no domingo, agradecendo o apoio do Prefeito Ronaldo Lopes e do Coordenador Municipal de Esportes, Evanílson Nunes.

Quadras e Campo do Sinimbú

A Prefeitura de Penedo está recuperando o campo do Sinimbú para que os times de futebol voltem a dispor do espaço que está ganhando novo gramado e iluminação.

O trabalho que envolve diferentes setores da administração pública deve ser concluído em abril, conforme expectativa da Coordenadoria Municipal de Esportes, setor da Secretaria de Cultura, Lazer, Esportes e Juventude.

“A gente está trabalhando em parceria com a Secretaria de Serviços Públicos para viabilizar um novo gramado, por isso o campo do Sinimbú continua interditado devido a essa necessidade de recuperação completa”, explica Evanílson Nunes.

Em breve, a Prefeitura de Penedo terá uma Secretaria de Esportes, sem prejuízos aos trabalhos desenvolvidos atualmente, inclusive no sentido de revitalizar as quadras poliesporivas de responsabilidade do município.

