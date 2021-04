Nova portaria amplia funcionamento do comércio de Penedo

O comércio de Penedo está com horário de funcionamento ampliado a partir de hoje, quinta-feira, 15 de abril, modificação estendida para bares e restaurantes, conforme a mais recente portaria do Grupo de Gerenciamento de Crise Relacionada com a Covid-19.

Lojas e pontos comerciais voltam a abrir às 8 horas e fecham às 17 horas, de terça à sexta-feira.

Bares e restaurantes podem funcionar até 20 horas, de segunda à sexta-feira, com 50% de sua capacidade de público e no sistema pegue-leve ou delivery após as 20 horas, mesmo sistema para sábado e domingo.

Padarias, lojas de conveniência, mercados, supermercados, minimercados, açougues, peixarias e estabelecimentos de alimentos funcionais e suplementos continuam funcionando normalmente, mantida a proibição do consumo local de bebidas e comidas, medida prevista no protocolo sanitário em vigor do plano estadual de distanciamento social controlado.

Ainda de acordo com as normas em vigor, templos, igrejas e demais instituições religiosas podem fazer as respectivas celebrações, desde que respeitando 30% de sua capacidade de público, sendo vedada a entrada de idosos ou pessoas com comorbidades.

Fonte: Decom PMP