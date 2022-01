Nova remessa da vacina pediátrica da Pfizer é enviada para Alagoas

O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira (17) que vai enviar a Alagoas mais 22.100 doses pediátricas da Pfizer. A quantidade é a mesma recebida na última sexta (14). A remessa faz parte de um novo lote com 1,2 milhão de doses que vão ser enviadas aos estados brasileiros.

A previsão é de que os estados comecem a receber os lotes em até 48 horas. Em contato com a reportagem do g1, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informou que ainda não tinha o cronograma de entrega da segunda remessa dos imunizantes.

A primeira remessa já foi distribuída aos municípios, que deram início à imunização de crianças de 5 a 11 anos comorbidades e/ou deficiência permanente. Em Maceió, um dos primeiros vacinados foi Sergio Miguel Ferreira, de apenas 10 anos: “Todo mundo tem que se vacinar. Estou muito feliz”, comemorou.

Com a chegada de novo estoque, os municípios esperam ampliar a vacinação para as crianças de 11 anos sem comorbidades e/ou deficiência permanente. A vacinação deve continuar sendo ampliada gradativamente, em ordem decrescente de idade, conforme disponibilidade das doses.

* Estacionamento do Maceió Shopping (Mangabeiras) – 9h às 16h

* Papódromo (Vergel do Lago) – 9h às 16h

* Praça Padre Cícero (Benedito Bentes) – 9h às 16h

* Terminal do Osman Loureiro (Clima Bom) – 9h às 16h

Documentos necessários para vacinação das crianças

É exigida a prescrição médica apenas para as crianças com comorbidades. A criança que for se vacinar deve estar acompanhada dos pais ou responsáveis e os seguintes documentos:

* Documento de identificação com foto do pai ou da mãe

* Caderneta de vacinação da criança

* CPF ou cartão do SUS

Se a criança não tiver caderneta de vacinação ou cartão do SUS, será necessário apresentar a certidão de nascimento

Na ausência do pai ou da mãe, o adulto que for acompanhar a criança deve estar com uma declaração assinada pelos pais e o termo de assentimento para administração da vacina Cominarty/Pfizer pediátrica (clique aqui para baixar o termo), além dos seguintes documentos:

Fonte: G1/AL