Nova sede da SMTT Penedo é entregue à população

A Prefeitura de Penedo inaugurou nesta quarta-feira (30), a nova sede da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito. O prédio está situado na Rodovia Mário Freire Leahy, parte baixa da cidade, local totalmente reformado e mais amplo do que o anterior da SMTT Penedo.

O órgão responsável pelo controle do trânsito em área do município está instalado nas imediações do acesso à Rodovia Euclides Idalino, onde funcionou uma unidade de ensino relocada para outra espaço, também maior e modernizado pelo governo atual.

O investimento também gera economia para os cofres públicos porque reduz o custo com locação de imóveis e representa a realização do sonho da sede própria da SMTT, conforme afirmou o Prefeito Marcius Beltrão, encerra a gestão iniciada em 2013 com mais um benefício para a população e o funcionalismo municipal.

“Hoje concluímos mais um ciclo em Penedo, com a inauguração da sede própria da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT). A cidade cresce, avança muito e a máquina pública também precisa acompanhar. Penedo e os servidores ganham um moderno prédio, mais confortável para atender as necessidades de quem ali estiver e precisar. Quero agradecer e parabenizar todos os servidores que contribuem com o bom andamento deste importante órgão”, destacou o Prefeito Marcius Beltrão.

Ampla estrutura

Para o Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito, Ricardo Araújo, essa é a realização de um antigo sonho de todos os servidores da SMTT, já que anteriormente o órgão funcionava em locais alugados, trazendo melhorias no dia-a-dia de trabalho, tanto para os funcionários, quanto para os usuários, que será a própria população penedense.

A nova sede é composta de cinco salas, alojamentos feminino e masculino, gabinetes do superintendente e coordenadores, sala administrativa, salas para reuniões, entre outros cômodos

“Mais dignidade não só para os funcionários, como também para a própria população que passa a ter orgulho da sede própria da SMTT. Sinto-me orgulhoso em poder deixar a nova sede da superintendência pronta. Também quero agradecer ao Prefeito Március Beltrão e ao vice Ronaldo Lopes pela confiança depositada durante todos esses anos de administração pública”, destacou Ricardo Araújo.

Fonte: Decom – PMP