Novo bispo da Diocese de Penedo é recepcionado no Theatro Sete de Setembro

Representantes da sociedade civil organizada, gestores públicos, parlamentares e oficiais das forças de segurança reuniram-se para recepcionar o novo bispo da Diocese de Penedo, Dom Valdemir Ferreira dos Santos.

A solenidade realizada na noite dessa quinta-feira, 14, no Theatro Sete de Setembro foi aberta com apresentação da Orquestra de Meninos, uma das atrações do Festival de Música de Penedo cuja programação pode ser conferida neste link.

A cerimônia prosseguiu com os discursos de praxe, abertos pelo administrador diocesano Padre Daniel Nascimento que apresentou um breve histórico sobre a Diocese de Penedo, criada em 03 de abril de 1916.

Desde então, seis bispos lideraram a diocese que agora será administrada por Dom Valdemir Ferreira, missão dada pelo Papa Francisco ao baiano de Nova Canaã que traz a experiência de trabalho à frente de duas dioceses, a primeira em Floriano-PI e a segunda em Amargosa-BA.

Representando o Prefeito Ronaldo Lopes, que recupera-se de cirurgia realizada em São Paulo e retorna à cidade na próxima semana, o Secretário Municipal de Saúde deu as boas vindas para Dom Valdemir Ferreira.

“A igreja é comunhão de vida, de fé e de esperança, por isso saudamos a tantos membros de outras religiões que aqui estão presentes para homenagear o nosso pastor”, frisou Guilherme Lopes, reafirmando o compromisso político e pessoal da gestão Crescendo Com Seu Povo com o interesse público e o pacto social pela dignidade de cada cidadão.

O ex-prefeito de Penedo e atual Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Március Beltrão, representou o Governador Renan Filho na solenidade e informou a Dom Valdemir Ferreira sobre a visita que, em breve, receberá do gestor alagoano.

Antes disso, Március propôs uma oração pela pronta recuperação de Ronaldo Lopes e destacou a importância do trabalho pastoral das igrejas.

O Presidente da Câmara Municipal de Penedo, Antônio de Figueiredo Barbosa Júnior (Júnior do Tó), também saudou a chegada do novo bispo diocesano de Penedo, destacando o trabalho desenvolvido por Dom Constantino Lüers e Dom Valério Breda, antecessores mais recentes de Dom Valdemir e ambos de saudosa memória para o povo penedense.

Agradecido pela receptividade, Dom Valdemir Ferreira deixou claro que assume a Diocese de Penedo – responsável por 31 municípios e 46 paróquias – para promover a fraternidade, amparado na encíclica do Papa Francisco publicada em junho do ano passado.

Logo mais à tarde, Dom Valdemir Ferreira celebra a primeira missa na catedral diocesana de Penedo, a partir das 17 horas. Dois telões estão instalados fora da igreja para que a comunidade possa acompanhar a celebração que também será transmitida, em tempo real, nas redes sociais oficiais da Diocese de Penedo.

por Fernando Vinícius – Decom/PMP