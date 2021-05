Novo contratado da Globo, Gil terá quadro no ‘Encontro’

Gil do Vigor é o mais novo contratado da Globo e já tem um destino certo no canal. O economista fará parte da equipe do Encontro com Fátima Bernardes, segundo informações obtidas pelo jornal Extra.

O agora ex-BBB terá um quadro na atração, mas os detalhes ainda estão sendo mantidos em total sigilo. Com a novidade, ele repetirá a trajetória de Jean Wyllys, que venceu o BBB 5 e, após sair do reality, virou repórter do Mais Você.

Na última segunda-feira (10), Gil do Vigor esteve no Encontro como convidado e divertiu o público ao revelar bastidores da gravação do BBB 101, o reencontro dos participantes na casa, e também por ter comentado sobre a estreia de No Limite.

Ontem, quando foi divulgada a contratação, a emissora carioca afirmou que os projetos para o doutorando em Economia ainda estão em desenvolvimento, e, em breve, serão anunciados.

O canal garantiu que ele vai seguir os estudos de seu pós-doutorado na Universidade da Califórnia em Davis, nos Estados Unidos, a partir de setembro. Porém, até lá, Gil do Vigor terá tempo para se dedicar aos novos planos na Globo e também colher os frutos de mais um trabalho que promete surpreender os fãs.

“Eu estou muito chique, Brasil! Já viram isso? Eu fui contratado pela TV Globo, com crachá e tudo! Queria muito contar. Eu estava me segurando porque sou fofoqueiro, mas essa fofoca eu guardei! (risos). Eu estou regozijado demais”, disse o ex-BBB na legenda da postagem feita no Instagram.

A Globo também anunciou a novidade nas suas redes sociais. “Vigorosos e vigorentos, parece que temos funcionário novo na casa! Ninguém segura mais esse Gil, Brasil! Vem espalhar esse vigor por aqui e seja muito bem-vindo ao time”, declarou o canal.

Gil foi o último eliminado do BBB 2021 antes da final entre Fiuk, Camilla de Lucas e Juliette, vencedora do programa. Desde a sua saída, ele vem fazendo sucesso nas redes sociais e também por onde passa nos programas da Globo.

Fonte: RD1