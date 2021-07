Novo decreto libera horário regular do comércio e amplia funcionamento de bares e restaurantes

Alagoas vai avançar da Fase Laranja para a Amarela dentro do Plano de Distanciamento Controlado de enfrentamento à Covid-19. O anúncio foi pelo governador Renan Filho e pelo secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, em transmissão ao vivo (live), no início da noite desta quinta-feira (22). Com isso, lojas, galerias, centros comerciais, shopping centers, academias, clubes e centros de ginásticas ficam autorizados a funcionar em horário regular.

“A Fase Amarela significa mais autorizações para que a gente siga caminhando no rumo de estarmos mais próximos do normal, anterior a esta pandemia, mantendo, obviamente, os cuidados”, resumiu o governador. “Para o comércio, não há mais restrição de horário. E teremos o fim do horário de restrição da circulação de pessoas, que vigorou durante um tempo e não teremos mais em Alagoas”, acrescentou.

O novo decreto, que será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (23) e vigorará até as 23h59 do dia 5 de agosto, estabelece que as academias, clubes e centros de ginásticas poderão funcionar com 50% de capacidade, sendo permitidas aulas coletivas com, no máximo, 25 pessoas por turma.

O transporte intermunicipal de passageiros e turístico poderá operar com 75% de sua capacidade; teatros, museus, parques temáticos, circos e cinemas, com 50%; e templos, igrejas e demais instituições religiosas também com 50% da capacidade.

Bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres poderão funcionar das 5h às 24 horas. Depois deste horário, será permitido apenas o atendimento por meio dos serviços de entrega, inclusive por aplicativo, e na modalidade “pegue e leve”, sendo expressamente proibido o consumo local, tanto de bebidas quanto de alimentos.

“Esse avanço (de fase) foi possibilitado porque nós estamos com redução de casos (de Covid), de mortes, de ocupação hospitalar e avançando na vacinação”, destacou Renan Filho. A taxa de ocupação dos leitos de UTI em Alagoas encontra-se, nesta quinta-feira (22), em 44% e a de leitos clínicos, em 19%. A ocupação geral é de 26%.

Renan Filho informou, ainda, que 1.677.252 alagoanos já foram vacinados contra a Covid-19, sendo 1.201.036 pessoas com a primeira dose e 476.236 com a segunda ou dose única.

“Você que tomou a primeira dose, tome a segunda. Quando a gente toma a primeira dose, tem um nível de imunização garantido, mas só a segunda dose prepara o organismo para estar ainda mais resistente ao contato com o vírus. A gente precisa evitar a propagação do vírus e uma terceira onda em Alagoas”, apelou.

O secretário Alexandre Ayres afirmou que o avanço de fase demonstra a coerência e a transparência do Governo do Estado no enfrentamento à pandemia. “Nós fizemos mais de 40 decretos com medidas restritivas e, por vezes, com medidas de flexibilização, mas sempre com base na orientação da saúde pública e dos profissionais de saúde. É por isso que Alagoas é um dos poucos Estados do país que não colapsaram a sua rede hospitalar. Contamos com a colaboração do cidadão alagoano, a gente precisa continuar usando máscara e evitando aglomerações desnecessárias”, enfatizou Ayres.

“Por não termos colapsado, temos hoje o segundo menor número de mortes por grupo de 100 mil habitantes do Brasil. Isso é muito significativo, por isso é fundamental que a gente siga com os cuidados”, acrescentou Renan Filho.

