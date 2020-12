Novo horário turbina audiência do Altas Horas

Com a extinção do Zorra, o Altas Horas passou a ser exibido mais cedo. Neste sábado (12), o da primeira edição em novo horário, o programa de Serginho Groisman registrou acréscimo na audiência. Os dados referentes a Grande São Paulo indicam o êxito da atração, que voltou a ser realizada em estúdio, após meses no formato “remoto”.

O Altas Horas conquistou 14 pontos. No palco, Serginho recebeu Daniel, Ferrugem e Rafa Kalimann. Também Mister M., figura histórica do Fantástico, em um reencontro com Cid Moreira. O veterano participou do programa por meio de chamada de vídeo, assim como Paolla Oliveira – no ar como Jeiza, na edição especial de A Força do Querer (2017).

Pela manhã, o Como Será de Sandra Annenberg consolidou 4,5 de média. O É de Casa com Ana Furtado, Manoel Soares e Patrícia Poeta emplacou 5,9. O SP1, sob responsabilidade de Alan Severiano, garantiu 10,4 pontos. O jornalista conduziu também a edição noturna do informativo local, marcando 20,1.

O Globo Esporte, então a cargo de Thiago Oliveira, atingiu 10,7. Já o Jornal Hoje, ancorado por César Tralli, acumulou 10 de média. A reprise do Toma Lá Dá, Cá na Sessão Comédia e o Simples Assim, de Angélica, anotaram 9,2 pontos. O Caldeirão do Huck, por sua vez, alcançou 12,9.

O Jornal Nacional, com a bancada ocupada por Ana Luiza Guimarães e André Trigueiro, amealhou 23,7. Na madrugada de domingo (13), o Supercine, que angariou 8 de média com Tudo Que Aprendemos Juntos (2015). E três filmes no Corujão: 5,7 de A Proposta (2009), 3,9 para Antes Que Eu Me Esqueça (2017) e 3,1 com Stuart Little 3 (2005).

Fonte: RD1