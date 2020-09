Novo tremor de terra é registrado em Alagoas

Um novo tremor de terra, de magnitude 2,1 foi registrado na Região do Baixo São Francisco, em Alagoas, na divisa com Sergipe. O registro foi realizado pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR). A informação foi confirmada na manhã desta sexta-feira (4) pelo Laboratório de Sismologia (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que monitora esse tipo de atividade no Nordeste.

Segundo o laboratório, o mais recente abalo sísmico foi registrado na quinta (3), às 23h30. Ele foi sentido em São Brás, em Alagoas, e nas cidades de Canhoba e Amparo do São Francisco, em Sergipe.

Na última terça-feira (1), um outro tremor de terra também foi registrado entre Canhoba e São Brás.

“Como se pode notar, a atividade continua, mas não é possível saber como vai evoluir. O maior evento nessa região ocorreu em 2006 tendo magnitude 3.6”, disse o Labsis.

Sobre a Rede Sismográfica

A Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) é a organização pública responsável por monitorar a sismicidade do território nacional através de suas quase 100 estações sismográficas espalhadas pelo país. As estações são operadas pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (Obsis/UnB), Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN) e Observatório Nacional (ON). A RSBR conta ainda com o apoio do Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

