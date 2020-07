Novos números mostram 448 casos confirmados de Covid-19 em Penedo

Os dados atualizados sobre a pandemia do novo coronavírus em Penedo, divulgados por meio do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), mostram nessa sexta-feira (03) um novo aumento dos casos confirmados de Covid-19, chegando agora a 448 casos confirmados.

O município também tem atualmente quatro casos suspeitos, 563 pessoas monitoradas, 394 descartados, seis óbitos e 284 pessoas recuperadas da doença.

Em todo o Estado, foram registrados nas ultimas 24h novos 1.076 casos de Covid-19 totalizando 38.404 casos confirmados, com 1113 óbitos. Outros 30.181 não apresentam mais sintomas e podem ser considerados recuperados da doença.

Localidades

O novo boletim da SEMS mostra também as localidades com maior incidência de contaminação, com os bairros Dom Constantino e Santa Luzia tendo a maior ocorrência de Covid-19, 111 e 91, respectivamente.

Os números referentes aos demais logradouros são:

71 centro ;

24 Palmeira Alta ;

39 Senhor do Bonfim

55 Raimundo Marinho ;

06 Povoado Capela

03 Povoado Santa Margarida ;

26 Santo Antônio ;

05 Santa Izabel;

13 Tabuleiro ;

01 Santa Cecília ;

03 Cooperativa.

