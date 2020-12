Número de casos confirmados da Covid-19 em Penedo sobe para 1.775

Os dados atualizados sobre a pandemia do novo coronavírus em Penedo, divulgados nesta terça-feira, 29 de dezembro, por meio do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), registram 1775 casos confirmados desde o início da contabilização dos números, dos quais 1620 pessoas já estão curadas após receberem alta médica.

O município também tem atualmente dois casos suspeitos, 49 pessoas monitoradas, 1619 casos descartados e 24 óbitos provocados por Covid-19.

Localidades

O novo boletim da SEMS mostra também que os bairros Dom Constantino e Santa Luzia tem a maior ocorrência de Covid-19 desde o início da pandemia, com 551 e 306 casos respectivamente, estando logo atrás o Centro do município com 262 casos.

Já na zona rural, o local com maior número de casos é a Cooperativa, área que inclui os dois núcleos do povoamento com 52 casos, seguido pelo Povoado Tabuleiro dos Negros com 47 e a Palmeira Alta com 36.

Fonte: Decom – PMP