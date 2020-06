Número de casos confirmados de Covid-19 em Penedo chega a 196

O boletim epidemiológico Covid-19 divulgado nesta segunda-feira, 22, pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), registra 196 casos confirmados da doença em Penedo.

As estatísticas atualizadas mostram ainda 200 casos descartados e 233 monitorados no município com quatro óbitos por Covid-18, sete casos suspeitos e 33 pessoas recuperadas.

Covid-19 por localidade

A distribuição do quadro de casos confirmados, por localidade de Penedo, apresenta o bairro Santa Luzia com maior ocorrência (48), seguido pelo Dom Constantino (43) e o Centro da cidade com 27. No bairro Raimundo Marinho são 25 pessoas contaminadas por Covid-19.

O bairro Senhor do Bonfim, popular Oiteiro, tem 20 casos confirmados, enquanto que no Barro Vermelho (bairro Santo Antônio) registra sete. O Santa Izabel tem dois casos e no Santa Cecília apenas um,

Na zona rural, a comunidade Palmeira Alta permanece com 14 casos confirmados de Covid-19 até este início de semana. Santa Margarida tem dois e a comunidade remanescente quilombola registra sete.

Alagoas

Em Alagoas, o boletim epidemiológico desta segunda-feira,22, informa 29.395 casos confirmados do Novo Coronavírus, dos quais 6.851 estão em isolamento domiciliar e 277 internados em leitos públicos e privados.

A Sesau informa ainda que outros 21.362 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença. Há 3.192 casos em investigação laboratorial. Foram registradas mais 19 mortes em território alagoano. Com isso, Alagoas tem 903 óbitos por Covid-19.

por Fernando Vinícius – Decom PMP