Número de casos suspeitos de Covid-19 em Alagoas dispara e passa de 9 mil

O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) desta sexta-feira (11) mostra que o número de casos suspeitos de Covid-19 em Alagoas disparou nas últimas 24h, passando de 5.458 para 9.072 em apenas um dia. Um aumento de 3.614 casos sob suspeita em todo estado.

Segundo a Sesau, isso se deve ao aumento de pessoas com sintomas da Covid-19 nas centrais de triagem do estado e nas unidades de síndromes gripais.

O número de novos casos também subiu. Foram confirmados 386 nas últimas 24h. O número de mortes manteve a estabilidade dos últimos dias, com 3 novos óbitos. Com isso, o estado tem um total de 97.948 casos confirmados do novo coronavírus e 2.369 mortes.

Outros 93.519 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença.

Sobre a taxa de ocupação de leitos, a Sesau informou que dos 546 leitos criados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 206 estavam ocupados até às 17h da quinta-feira (10), o que corresponde a 38% do total. Nos leitos de UTI a ocupação é de 50%.

Mais três mortes por Covid-19 em Alagoas

Maceió: Homem, 77 anos – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)

Atalaia: Homem, 31 anos – sem comorbidades

São Sebastião: Homem, 74 anos – diabético, cardíaco crônico

Fonte: G1/AL