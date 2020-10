Número de mortes nas rodovias estaduais de Alagoas já supera 2019

O ano de 2020 está sendo mais violento nas rodovias estaduais de Alagoas em comparação com o ano passado. O número de óbitos envolvendo acidentes de trânsito já superou 2019, mesmo com a pandemia do novo coronavírus e faltando pouco mais de 70 dias para o fim do ano.

Segundo dados do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), até o mês de setembro, foram registrados 78 óbitos. Um aumento de 2,56% em comparação com todo ano de 2019, quando 76 pessoas morreram vítimas de acidente.

Ainda conforme o batalhão, os meses de abril – auge da pandemia em todo o Brasil e período de isolamento social no estado – julho e agosto foram os que mais registram óbito este ano. Em abril foram contabilizadas 14 mortes, enquanto que no mesmo período de 2019, foram apenas quatro. Os meses de julho e agosto do ano passado somam 10 óbitos. Este ano, a soma chegou a 23 casos, um aumento de 130% na comparação.

Os dados do mês de outubro, até o fechamento desta matéria, não tinham sido divulgados. Apesar do aumento no número de mortes, os acidentes de trânsito registrados nas rodovias tiveram uma leve queda. Em todo ano passado, o BPRV registrou 72 acidentes, enquanto este ano foram 68. O comandante do BRPV, tenente-coronel Liziário, acredita que o aumento no número de óbitos mesmo durante a pandemia se deve ao descumprimento do isolamento social, principalmente no interior do estado.

“Muitas pessoas continuaram trabalhando normalmente, principalmente no interior, para levar o sustento para as famílias. Essas pessoas mais humildes trafegam com motocicletas sem os devidos cuidados, na maioria das vezes. Isso fez com que ocorressem acidentes pontuais em alguns municípios, que fizeram com que esses índices, mesmo numa pandemia, fossem maiores que o ano passado. Mas, estamos fazendo um trabalho intenso e o resultado tem surtido efeito”, afirmou.

Liziário disse que as fiscalizações continuam em todas as rodovias de Alagoas. “Temos controlado os índices, de forma que, no feriadão de Nossa Senhora Aparecida, não tivemos nenhum acidente envolvendo motocicleta. Anteriormente, tínhamos até quatro óbitos por final de semana na região Agreste. Agora, estamos há 60 dias sem ter acidente nesta região. Isso é fruto do policiamento regular que estamos fazendo”, explicou.

ATENDIMENTOS NO HGE

O Hospital Geral do Estado (HGE) é referência no atendimento a pacientes vítimas de acidentes de trânsito em Maceió. Até este mês, 2.537 pessoas foram atendidas na unidade. Destes, 397 eram vítimas de acidente de bicicleta, 550 vítimas de atropelamento e outros 189 de capotamento.

A maioria dos casos envolveu acidentes com motocicleta, com 2.655 vítimas. Colisões em geral somam 2.306 atendimentos. Em 2019, 8.584 pessoas receberam atendimento médico vítimas acidentes de trânsito. Já em 2018, 8.148 atendimentos foram realizados. As maiores vítimas são pessoas na faixa etária de 15 a 59 anos.

por Tatianne Brandão – Gazetaweb